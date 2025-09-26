La svolta nel caso Garlasco ridisegna anche i palinsesti tv e la Rai cambia programmazione, cancellando su Rai Due la messa in onda del film 65 – Fuga dalla Terra, per lasciare spazio a Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco, che andrà in onda dalle 21.30 subito dopo TG2 Post. La svolta nel caso Garlasco in tv. Con la fine dell’estate è arrivata anche una nuova svolta sul caso Garlasco. Si aggiunge infatti un tassello fondamentale nella ricerca della verità riguardo l’omicidio di Chiara Poggi, un caso che è stato costellato da colpi di scena. Prima l’arresto e la condanna del fidanzato Alberto Stasi, poi la scoperta di nuove tracce e indizi che porterebbero verso nuovi indagati, dimostrando di fatto l’innocenza del fidanzato della vittima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Svolta nel caso Garlasco, la Rai cambia programmazione: va in onda Ore 14 Sera