Svolta nel caso Garlasco la Rai cambia programmazione | va in onda Ore 14 Sera

Dilei.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La svolta nel caso Garlasco ridisegna anche i palinsesti tv e la Rai cambia programmazione, cancellando su Rai Due la messa in onda del film 65 – Fuga dalla Terra, per lasciare spazio a Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco, che andrà in onda dalle 21.30 subito dopo TG2 Post. La svolta nel caso Garlasco in tv. Con la fine dell’estate è arrivata anche una nuova svolta sul caso Garlasco. Si aggiunge infatti un tassello fondamentale nella ricerca della verità riguardo l’omicidio di Chiara Poggi, un caso che è stato costellato da colpi di scena. Prima l’arresto e la condanna del fidanzato Alberto Stasi, poi la scoperta di nuove tracce e indizi che porterebbero verso nuovi indagati, dimostrando di fatto l’innocenza del fidanzato della vittima. 🔗 Leggi su Dilei.it

svolta nel caso garlasco la rai cambia programmazione va in onda ore 14 sera

© Dilei.it - Svolta nel caso Garlasco, la Rai cambia programmazione: va in onda Ore 14 Sera

In questa notizia si parla di: svolta - caso

Svolta nel caso dell'esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino: arrestato il presunto responsabile

Svolta nel caso dell'esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino: arrestato il presunto responsabile. «Il ragazzo morto non era l'obiettivo»

Esplosione via Nizza a Torino, la svolta nel caso: arrestato un uomo per omicidio volontario

svolta caso garlasco raiSvolta nel caso Garlasco, la Rai cambia programmazione: va in onda Ore 14 Sera - La svolta nel caso Garlasco ridisegna anche i palinsesti tv e la Rai cambia programmazione, cancellando su Rai Due la messa in onda del film 65 – Fuga dalla Terra, per lasciare spazio a Ore 14 Sera – ... Scrive dilei.it

Garlasco, Milo Infante scende in campo per le ore decisive: Rai stravolge il palinsesto dopo la svolta choc nelle indagini - Dopo la svolta nelle indagini, con l'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex procuratore di Pavia, su Rai 2 arriva uno speciale di Ore 14. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Caso Garlasco Rai