Svolta nel caso Garlasco la Rai cambia programmazione | va in onda Ore 14 Sera
La svolta nel caso Garlasco ridisegna anche i palinsesti tv e la Rai cambia programmazione, cancellando su Rai Due la messa in onda del film 65 – Fuga dalla Terra, per lasciare spazio a Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco, che andrà in onda dalle 21.30 subito dopo TG2 Post. La svolta nel caso Garlasco in tv. Con la fine dell’estate è arrivata anche una nuova svolta sul caso Garlasco. Si aggiunge infatti un tassello fondamentale nella ricerca della verità riguardo l’omicidio di Chiara Poggi, un caso che è stato costellato da colpi di scena. Prima l’arresto e la condanna del fidanzato Alberto Stasi, poi la scoperta di nuove tracce e indizi che porterebbero verso nuovi indagati, dimostrando di fatto l’innocenza del fidanzato della vittima. 🔗 Leggi su Dilei.it
Svolta nel caso dell'esplosione nella mansarda in via Nizza a Torino: arrestato il presunto responsabile
Clamorosa svolta nel caso di #Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario #Venditti per corruzione in atti giudiziari. #Tg1 Leonardo Zellino - X Vai su X
