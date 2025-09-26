Svolta in Regno Unito | arrivano le carte d' identità E scoppiano le proteste
Una vera e propria rivoluzione in Regno Unito che per la prima volta è a lavoro per introdurre le carte d'identità digitali: si trattsa di una novità assoluta fortemente voluta dal primo ministro laburista Keir Starmer con la motivazione di " combattere l'immigrazione illegale " nel Paese scatenando non poche polemiche nel mondo politico britannico. Cos'è la BritCard. Il nuovo documento d'identità digitale chiamato " BritCard ", consentirà di verificare il diritto di un cittadino a vivere e lavorare nel Regno Unito e diventerà obbligatorio come prova del diritto al lavoro anche se le persone non saranno obbligate a portarlo con sé e nemmeno a esibirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: svolta - regno
Cloudflare ora blocca i siti pirata sulla sua CDN, la svolta legale nel Regno Unito. E in Italia?
Il Regno Unito riconoscerà la Palestina a settembre: la svolta di Starmer
Starmer, decisiva svolta per il Regno Unito: “Pronto a riconoscere lo Stato di Palestina”
Mossa diplomatica senza precedenti, Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, un gesto che segna una svolta significativa nel panorama geopolitico del Medio Oriente. https://italianinews.com/2025 - X Vai su X
Pronto a dare una svolta alla tua routine? Sei stanco della solita settimana e sogni di liberarti dallo stress?... immagina una serata in cui puoi staccare completamente la spina, immergendoti nel ritmo coinvolgente dei balli caraibici. Giovedì 25 settembre, - facebook.com Vai su Facebook
Svolta in Regno Unito: arrivano le carte d'identità. E scoppiano le proteste - Per la prima volta il Regno Unito si prepara ad adottare le carte d'identità digitali: ecco cos'è la BritCard e le innumerevoli polemiche contro il primo ministro laburista Starmer ... Come scrive ilgiornale.it
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina: tensioni con Israele - Canada, Regno Unito e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Riporta newsmondo.it