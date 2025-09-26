Svolta in Regno Unito | arrivano le carte d' identità E scoppiano le proteste

Una vera e propria rivoluzione in Regno Unito che per la prima volta è a lavoro per introdurre le carte d'identità digitali: si trattsa di una novità assoluta fortemente voluta dal primo ministro laburista Keir Starmer con la motivazione di " combattere l'immigrazione illegale " nel Paese scatenando non poche polemiche nel mondo politico britannico. Cos'è la BritCard. Il nuovo documento d'identità digitale chiamato " BritCard ", consentirà di verificare il diritto di un cittadino a vivere e lavorare nel Regno Unito e diventerà obbligatorio come prova del diritto al lavoro anche se le persone non saranno obbligate a portarlo con sé e nemmeno a esibirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

