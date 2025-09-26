Variazione di palinsesto nel prime time di oggi, venerdì 26 settembre 2025, di Rai 2. Dopo la puntata di ieri, raddoppia Milo Infante con Ore 14 Sera dopo la clamorosa svolta che riguarda il caso Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. Svolta nel caso Garlasco, cosa è successo. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti: l’accusa, si apprende, è di corruzione in atti giudiziari. Stando a quanto ricostruito dalla pm, Claudia Moregola, e dal procuratore capo, Francesco Prete, il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio, amico di Marco Poggi (il fratello di Chiara), che all’epoca dei fatti i legali di Alberto Stasi lo indicarono come possibile omicida. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Svolta Garlasco: stasera Ore 14 raddoppia