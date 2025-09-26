Svolta Garlasco | stasera Ore 14 raddoppia
Variazione di palinsesto nel prime time di oggi, venerdì 26 settembre 2025, di Rai 2. Dopo la puntata di ieri, raddoppia Milo Infante con Ore 14 Sera dopo la clamorosa svolta che riguarda il caso Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. Svolta nel caso Garlasco, cosa è successo. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti: l’accusa, si apprende, è di corruzione in atti giudiziari. Stando a quanto ricostruito dalla pm, Claudia Moregola, e dal procuratore capo, Francesco Prete, il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio, amico di Marco Poggi (il fratello di Chiara), che all’epoca dei fatti i legali di Alberto Stasi lo indicarono come possibile omicida. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice”
Garlasco e la svolta possibile sulle 8 impronte della colazione di Chiara Poggi: “Sempio? Non teme nulla”
Garlasco, impronta 33: “Ecco cosa c’è davvero”. Svolta totale
Ore 14 Sera, Infante sui retroscena di Garlasco: l'enigma del Santuario e l'altra arma del delitto. Le ultime news - Nella nuova puntata del talk, in onda stasera su Rai 2, Milo Infante torna a parlare della morte di Chiara Poggi con tutti gli aggiornamenti sul caso.
Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l'intervista più attesa. Cosa succede - Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose e intervisterà don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola