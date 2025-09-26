Svolta Garlasco | stasera Ore 14 raddoppia con uno speciale su Chiara Poggi

Una clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco scuote l’Italia a distanza di anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. La notizia ha spinto Rai 2 a modificare il palinsesto di venerdì 26 settembre 2025, raddoppiando con uno speciale in prima serata condotto da Milo Infante: “ Ore 14 Sera – Il delitto di Garlasco ”. Indice. Cosa è successo nel caso Garlasco: la svolta. Il delitto di Chiara Poggi. La decisione di Rai 2: speciale in prima serata sulla svolta del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

