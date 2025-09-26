svezia avvistati droni in vicinanza a base navale di karlskrona

Continua l’escalation del conflitto in Ucraina. Nella notte, Kiev ha abbattuto 128 dei 154 droni lanciati dalla Russia, mentre 26 hanno colpito nove località. Intanto, Mosca riferisce di aver respinto attacchi con droni in diverse aree della regione di Rostov, dove si registrano danni a un magazzino e a veicoli. Il governatore ha confermato l’intercettazione di droni in sei distretti. Segnalazioni di droni sono arrivate anche dalla Svezia, nei pressi della base navale di Karlskrona, dove residenti e polizia hanno avvistato oggetti volanti sospetti. Guerra Russia-Ucraina, le notizie del 26 settembre Inizio diretta: 260925 11:00 Fine diretta: 260925 22:00 11:56 260925 Attacco di droni respinto nella regione di Rostov I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto attacchi dei droni a Rostov sul Don, Taganrog, Azovsky e in altri tre distretti della regione di Rostov. 🔗 Leggi su Lapresse.it

