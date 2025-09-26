Suzuki eVitara Ichi Edition | autonomia e prezzi del primo Suv elettrico del brand
Al Salone Auto Torino 2025 la casa di Hamamatsu svela il primo Suv elettrico con trazione integrale Allgrip-e. La potenza massima erogata dai due motori è di 184 Cv, a fronte di una batteria da 61 kWh che garantisce un'autonomia fino a 525 km. Prezzi da 38.900 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: suzuki - evitara
Suzuki presenta al Salone Auto Torino la rivoluzionaria eVITARA ICHI Edition: una 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e che rappresenta una svolta storica per il marchio. Scopri l'innovazione giapponese nel cuore di Piazza Castello. #Suzuki #eVITARA #AutoTori - X Vai su X
Car@ motociclista, pront@ a trasformare la tua Suzuki GSX-8R in un vero gioiello di stile e protezione? Sappiamo quanto la tua moto sia importante, ed è per questo che abbiamo creato qualcosa di unico! Con i nostri adesivi laterali 3D, specifici per la GSX- - facebook.com Vai su Facebook
Suzuki eVITARA ICHI Edition: debutto italiano al Salone Auto Torino - Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, in occasione della giornata inaugurale del Salone Auto Torino, Suzuki ha svelato al mercato italiano la nuova eVITARA ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP- Lo riporta megamodo.com
Suzuki eVITARA ICHI Edition: debutto al Salone Auto Torino 2025 - Suzuki eVITARA ICHI Edition: debutto italiano al Salone Auto Torino 2025 Suzuki eVITARA ICHI Edition: nella cornice suggestiva di Piazza Castello, durante l’inaugurazione del Salone Auto Torino ... Si legge su msn.com