Suv sbaglia manovra in fase di parcheggio e uccide un 48enne schiacciandolo contro un muro Al volante un veronese di 84 anni

MONZAMBANO (MANTOVA) - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. La tragedia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Suv sbaglia manovra in fase di parcheggio e uccide un 48enne schiacciandolo contro un muro. Al volante un veronese di 84 anni

