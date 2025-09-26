Suv sbaglia manovra in fase di parcheggio e uccide un 48enne schiacciandolo contro un muro Al volante un veronese di 84 anni

MONZAMBANO (MANTOVA) - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. La tragedia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

