Suv parcheggia e lo schiaccia contro una colonna | morto sul colpo a 48 anni

Una tragedia assurda e improvvisa ha sconvolto il primo pomeriggio di venerdì a Monzambano, borgo delle colline moreniche del Basso Garda. Ion Musteata, 48 anni, di origini moldave e residente a Cavriana, è morto poco dopo le 14 in via Marconi, travolto da un Suv mentre l’auto stava effettuando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggia - schiaccia

Travolta da auto parcheggiata in discesa, donna muore schiacciata contro il muro sul marciapiede. Le indagini sul freno a mano https://unita.it/2025/09/09/travolta-auto-parcheggiata-discesa-donna-schiacciata-marciapiede/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAA - X Vai su X

Tragedia in via Borgoratti a Genova dove una donna è morta schiacciata da un'auto ripartita dopo essere stata parcheggiata, in discesa, senza freno a mano. La donna aveva 70 anni circa, indagini in corso. L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Suv sbaglia manovra in fase di parcheggio e uccide un 48enne schiacciandolo contro un muro. Al volante un veronese di 84 anni - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. Scrive msn.com

Schiacciato da suv che parcheggia, morto un pedone nel mantovano - La vittima è un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia ... Si legge su tg24.sky.it