Supplenze docenti 2025 216 | sanzioni per rinuncia mancata presa di servizio abbandono nomina da Graduatorie di istituto
Supplenze docenti 202526: le sanzioni per mancata accettazione, rinuncia alla nomina e abbandono del servizio per nomina conferita dalle graduatorie di istituto rimangono quelle indicate dall'OM n. 882024, art. 14 comma 2 e richiamate nell'annuale circolare, la n. 157408 del 9 luglio 2025. L'articolo Supplenze docenti 2025216: sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono nomina da Graduatorie di istituto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - docenti
