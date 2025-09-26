SuperEnalotto nessun ‘6’ né ‘5+1’ | jackpot vola a 57 milioni di euro

Nessun fortunato ha centrato il ‘6’ o il ‘5+1’ al concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 26 settembre 2025. La dea bendata si è però fermata su cinque schedine vincenti con il ‘5’, che portano a casa 24.949,97 euro ciascuno. Con il mancato colpo grosso, il jackpot continua la sua corsa e per il prossimo concorso raggiungerà la cifra record di 57 milioni di euro. Quanto costa giocare La schedina minima prevede una sola colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, dal costo di 1 euro. L’opzione SuperStar aggiunge 0,50 centesimi per colonna: di conseguenza, la giocata minima completa arriva a 1,50 euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, nessun ‘6’ né ‘5+1’: jackpot vola a 57 milioni di euro

