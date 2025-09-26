SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi 26 settembre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi venerdì 26 settembre. Centrati invece cinque '5' che vincono 24.949,97 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 57.000.000 di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

