Supercoppa italiana su Sky e NOW e Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket

La grande stagione del basket italiano parte dalla Frecciarossa Supercoppa 2025: domani, sabato 27 settembre, e domenica 28 appuntamento su Sky e in streaming su NOW per il primo atto della nuova stagione del campionato LBA. Nell'occasione sarà anche annunciato il nuovo straordinario campione che entra ufficialmente nella squadra Sky: Marco Belinelli. Sarà Ambassador del nuovo canale Sky Sport Basket, special guest nei top match dell'anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Marco è l'unico italiano ad aver vinto il titolo NBA, con San Antonio nel 2013-2014, vincitore della gara da tre punti dell'All Star Weekend 2014, tre volte campione d'Italia (con Fortitudo Bologna nel 2004-2005 e Virtus Bologna nel 2020-2021 e 2024-2025) e vincitore dell'Eurocup 2021-2022 (con la Virtus Bologna), cui si aggiungono 154 presenze con la maglia della Nazionale.

