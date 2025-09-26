Superbonus edilizio per il 36% dei bergamaschi più di 2 miliardi e mezzo investiti nella nostra provincia

Sono stati più di due miliardi e mezzo i fondi investiti in provincia di Bergamo negli ultimi cinque anni per il Superbonus edilizio, secondo una stima sugli ultimi dati Enea. In questo ambito, i dati che Caf Cisl ha elaborato sulle oltre 120mila dichiarazioni dei redditi raccolte fino a oggi, mostrano come le detrazioni riguardanti la casa (in totale, solo per le dichiarazioni Cisl, si parla di oltre 37 milioni di euro) rappresentino il 54% del totale dei “recuperi” o degli sconti fiscali dei cittadini bergamaschi. E tra percentuali di detrazioni che cambiano e ipotesi di revisione di quanto già definito, la Cisl di Bergamo, sulla scorta dei dati CAF degli ultimi anni derivanti dall’analisi dei prospetti dei 730 presentati, ha tratteggiato numeri e caratteristiche dei cittadini bergamaschi che hanno sostenuto le spese e beneficiato dello “sconto sulle imposte dovute” o dei rimborsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Superbonus edilizio per il 36% dei bergamaschi, più di 2 miliardi e mezzo investiti nella nostra provincia

In questa notizia si parla di: superbonus - edilizio

Sangiuliano: “Nei momenti bui ho pensato al suicidio. Sul tax credit avevo ragione, è come il superbonus edilizio…”

Superbonus e bonus edilizi, in Calabria pronte le Linee di indirizzo per il trasferimento dei crediti Pubblicata la delibera della Giunta calabrese che fornisce indirizzi agli enti/società partecipate non inclusi nell’elenco, definisce le condizioni per le banche e ren - facebook.com Vai su Facebook

Bonus casa, il 36% dei bergamaschi ne ha usufruito - Sonzogni (Cisl): «Mantenere le aliquote aiuta le famiglie». Riporta ecodibergamo.it

Superbonus, investiti due miliardi e mezzo. Metà degli interventi da chi ha redditi sopra i 30 mila euro annui. Spese anche per gli arredi - Tra chi ha entrate superiori il 59% ha deciso di ristrutturare, tra chi le ha basse l’ha fatto solo l’11% ... Secondo bergamo.corriere.it