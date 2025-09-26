superbike razgatlioglu impressiona in fp1 ad aragon bulega insegue a mezzo secondo

Toprak Razgatlioglu vuole mettere fin da subito le cose in chiaro e realizza la miglior prestazione cronometrica nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come decimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW ha fatto il vuoto in FP1 al MotorLand di Alcañiz, rifilando dei distacchi abissali alla concorrenza e confermando la sua attuale superiorità. Il campione iridato in carica ha fermato il cronometro in 1’48?385, avvicinandosi già a poco più di mezzo secondo dal record assoluto della pista e candidandosi al ruolo di favorito d’obbligo per il resto del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

