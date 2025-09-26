Superbike oggi GP Aragon 2025 | orari prove libere programma tv streaming
Oggi, venerdì 26 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del Round di Aragon, decimo round del Mondiale di Superbike 2025. Sul tracciato iberico, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista della Superpole e delle gare previste nella tre-giorni iberica. Il turco Toprak Razgatlioglu si presenta da leader del campionato con 39 punti di margine su Nicolò Bulega. Il pilota turco ad Aragon si appresta a tagliare il traguardo delle 250 gare tra le “big bikes”, dove ha già raccolto ben 75 vittorie e 120 podi. In questo biennio con BMW ha fatto segnare una serie di statistiche incredibili: 36 successi in appena 57 gare, migliorando quanto aveva fatto in Yamaha dove si era fermato a 37 su 131 partenze. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - oggi
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari prove libere, programma, streaming
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole e gara-1, differita TV8 in chiaro
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, differita TV8
La Superbike di oggi è la BMW S 1000 RR - 2010 Novembre 2009, siamo a Portimao, lancio stampa della straordinaria superbike BMW. È la prima volta che giro a Portimao: un trauma. Saliscendi, destrasinistra, scendisali, sindesboh? capisco che la pista è fi - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, arriva Aragon. La guida TV - Nicolò Bulega e la Ducati, su una pista storicamente favorevole alla casa di Borgo Panigale, proveranno a ridurre il gap, ora di 39 punti, che li separa da T ... Segnala sport.sky.it
Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre - È la settimana del ritorno della Superbike che affronterà dal 26 al 28 settembre il Gran Premio di Aragon 2025, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. Si legge su oasport.it