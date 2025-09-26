Superbike oggi GP Aragon 2025 | orari prove libere programma tv streaming

Oggi, venerdì 26 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del Round di Aragon, decimo round del Mondiale di Superbike 2025. Sul tracciato iberico, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista della Superpole e delle gare previste nella tre-giorni iberica. Il turco Toprak Razgatlioglu si presenta da leader del campionato con 39 punti di margine su Nicolò Bulega. Il pilota turco ad Aragon si appresta a tagliare il traguardo delle 250 gare tra le “big bikes”, dove ha già raccolto ben 75 vittorie e 120 podi. In questo biennio con BMW ha fatto segnare una serie di statistiche incredibili: 36 successi in appena 57 gare, migliorando quanto aveva fatto in Yamaha dove si era fermato a 37 su 131 partenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

