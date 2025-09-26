Un convincente Nicolò Bulega ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, baciato da sole e pieno e temperature estive, è proseguito il lungo braccio di ferro tra il pilota della Ducati e il rivale turco. Un turno a testa e la sensazione che, anche nella tappa iberica, sarà un duello tra loro due per le tre manche. Nicolò Bulega (Ducati) ha chiuso la FP2 con il tempo di 1:48.736 con un margine di vantaggio di 12 millesimi su Toprak Razgatlioglu (BMW) che ha fermato i cronometri sull’1:48. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Bulega precede Razgatlioglu nella FP2 del GP di Aragon, 4° Locatelli