Super mario 2 svelerà un mistero del franchise nintendo

il nuovo sequel di super mario: ambientazione spaziale e nuove prospettive narrative. Il mondo di Super Mario si prepara a una nuova avventura che promette di ampliare gli orizzonti della saga. L'annuncio del prossimo film d'animazione, intitolato The Super Mario Galaxy Movie, ha suscitato grande interesse tra i fan, grazie all'introduzione di un'ambientazione nello spazio e alla possibilità di approfondire aspetti ancora poco esplorati del franchise. Questo progetto potrebbe rappresentare un punto di svolta, aprendo la strada a nuove storie e rivelazioni sui personaggi principali. una narrazione ambientata nell'universo cosmico.

Super Mario Galaxy 1+2 in arrivo su Switch: i remake dei classici Wii da 97 su Metacritic - Dal 2 ottobre 2025, Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 approdano su Nintendo Switch

Nintendo rilascia Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 per Switch e Switch 2 - Nintendo ha annunciato che le sue console Switch e Switch 2 riceveranno i giochi classici della Wii, Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2.