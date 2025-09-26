Suoni d’oggi Musiche per il nostro tempo la Fvg Orchestra a Palmanova

26 set 2025

Si intitola “Suoni d’oggi. Musiche per il nostro tempo” il concerto che si terrà martedì 30 settembre alle 20.30 al Teatro Gustavo Modena di Palmanova con Fvg Orchestra diretta dal Maestro Marco Attura. Si tratta del concerto conclusivo della Composition Masterclass di Alpe Adria Music Institute. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

