Sull' Italia promossa boom di scommesse

L'onda lunga dell'effetto Fitch spinge gli investitori a comprare Italia facendo il pieno sia di Btp che di emissioni corporate. Le aziende tricolori non si fanno pregare andando a rifinanziarsi a rendimenti più bassi. In tal senso ieri la Bce nel suo Bollettino non ha mancato di rimarcare come i rendimenti dei titoli di Stato italiani continuano a scendere «rafforzando la tendenza di lungo periodo verso una convergenza dei differenziali di rendimento dei titoli sovrani francesi e italiani». A spiccare è la maxi-emissione di Enel che ha portato a termine il più grande collocamento dell'anno da parte di una utility europea: un bond multi-tranche il cui ammontare iniziale era previsto in 2 miliardi, ma la domanda record 12 volte il quantitativo offerto ha spinto il gruppo guidato da Flavio Cattaneo a più che raddoppiare l'emissione a 4,5 miliardi strappando anche tassi più bassi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

