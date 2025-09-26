Sulla sicurezza il Governo può fare di più

In occasione dell’ultima manifestazione sulla sicurezza, in piazza Santa Maria Novella, "io mi sono preso delle belle critiche da parte dei relatori che prima di arrivare a parlare dell’amministrazione comunale, hanno parlato del governo incolpandolo, e hanno ragione, di non" fare "azioni efficaci in tutela della sicurezza della nostra città e delle città italiane. Hanno ragione: il governo italiano doveva fare e deve fare di più, da tutti i punti di vista". È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fi a Palazzo Vecchio Alberto Locchi durante la commissione Politiche per la promozione della legalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

