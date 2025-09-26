Sul Ponte in campo un giudice giallorosso
Un documento della Corte dei conti esce dal piano della legittimità e avanza valutazioni di merito su una delibera del Cipes. La toga che lo ha firmato è Valeria Franchi, un ex membro dello staff di Bellanova (e poi di Patuanelli ) nel governo Conte 2. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: ponte - campo
Ponte San Michele, in campo la Regione: «Il viadotto misto è la soluzione migliore»
Ponte Pietra Cup, sul campo della parrocchia si sono sfidati più di 250 giocatori: ecco chi ha vinto
Ponte Nuovo, la comunità per minori: "L’esercito da mettere in campo?. Quello degli operatori sociali"
SUL PONTE IN CAMPO UN GIUDICE «GIALLOROSSO» Un documento della Corte dei conti esce dal piano della legittimità e avanza valutazioni di merito su una delibera del Cipes. La toga che lo ha firmato è Valeria Franchi, un ex membro dello staff di Bella - facebook.com Vai su Facebook
Federico del Campo (Peruvian, 1837-1923), Il Ponte dei Sospiri (1898), oil on canvas, 60 x 36.8 cm - X Vai su X
Ponte della discordia. Il giudice riapre il varco: "Chiusure solo serali e per le opere liriche" - Il ponticello della discordia dovrà restare aperto per consentire le attività del circolo velico di Torre del Lago. Come scrive lanazione.it