Sul Ponte in campo un giudice giallorosso

Laverita.info | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento della Corte dei conti esce dal piano della legittimità e avanza valutazioni di merito su una delibera del Cipes. La toga che lo ha firmato è Valeria Franchi, un ex membro dello staff di Bellanova (e poi di Patuanelli ) nel governo Conte 2. 🔗 Leggi su Laverita.info

