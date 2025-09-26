Sul parquet della palestra di un liceo una corsa di velocità finisce contro il muro Studente si frattura e ottiene risarcimento di oltre 15mila euro Cosa hanno detto i giudici

Orizzontescuola.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza scolastica non è mai una corsa ad ostacoli, ma il confine fra tutela e pericolo può ridursi a pochi passi – quelli che, in una palestra, separano uno studente dalla parete. Sul parquet di un liceo, il destino si è giocato in una falcata: uno scatto di velocità, l’impatto improvviso e il racconto di una responsabilità che la giustizia ha appena riscritto con una sentenza destinata a fare scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

