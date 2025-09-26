Successe a letto nessuno se ne accorse GF | il segreto svelato solo ora Fan in delirio

Tvzap.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv.  Chi avrebbe mai immaginato che tra le mura della prima Casa del Grande Fratello si celassero segreti così piccanti? Eppure, a distanza di venticinque anni, una delle protagoniste del programma decide di svelare un retroscena rimasto ben nascosto per oltre due decenni, lasciando tutti a bocca aperta. Il documentario “Grande Fratello – L’inizio”, ora su Mediaset Infinity, si trasforma in una vera miniera di gossip d’altri tempi. Grande Fratello, amori nascosti e rivelazioni esplosive. Nel docufilm, l’ex gieffina ha fatto rivivere al pubblico la sua indimenticabile esperienza nella Casa più spiata d’Italia, regalando una rivelazione davvero esplosiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

