La carica dei tifosi granata non conosce distanze né confini. I 625 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti dello stadio ‘Druso’ di Bolzano per il match di domani (ore 15) sono infatti stati polverizzati in pochissimi giorni. Il club altoatesino ha così ‘aperto’ alla possibilità che altri supporters della Reggiana possano comunque assistere al match in una zona adiacente dell’impianto (denominata settore 4B). Il prezzo del biglietto in questo caso è di 22 euro + diritti di prevendita (per il ridotto Under 17 e Over 70 sono invece 17 euro). La vendita è già attiva al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16B, tramite il sito ‘Vivaticket’ e in tutti i negozi autorizzati del circuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Subito esaurito il settore ospiti