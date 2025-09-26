sub si sente male a lecco trasferito a zingonia in camera iperbarica

L’INCIDENTE. Momenti di apprensione nella serata di giovedì 25 settembre per un uomo di 66 anni a Lecco. L’uomo è stato soccorso dopo un incidente avvenuto a Lecco e poi trasferito con urgenza presso l’Habilita di Zingonia, dove è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

