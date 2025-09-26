Su Bartolozzi i pm di Roma vogliono mettere sotto scacco il governo dice l' ex giudice Zanon

“La connessione tra l’operato della dottoressa Bartolozzi e quello dei ministri risulta evidente, direi fattuale. Separare le due vicende, come fa la procura di Roma, mi sembra un esercizio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Su Bartolozzi i pm di Roma vogliono mettere sotto scacco il governo”, dice l'ex giudice Zanon

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, su richiesta della giunta per le Autorizzazioni della Camera, nei giorni scorsi ha inoltrato alla procura di Roma e al Tribunale dei ministri la richiesta di informazioni sulla capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi.

Non lascia, anzi raddoppia, Giusi Bartolozzi. La potente capo di gabinetto del ministro della Giustizia indagata dalla Procura di Roma con l'accusa di false dichiarazioni ai pm nella vicenda Almasri non solo è oggetto del tentativo di uno "scudo" da parte della

"Su Bartolozzi i pm di Roma vogliono mettere sotto scacco il governo", dice l'ex giudice Zanon - Per l'ex giudice costituzionale, "la connessione tra l'operato della capo di gabinetto di Nordio e quello dei ministri risulta evidente" e quindi "il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto chiedere l'a ...

Caso Almasri, nuovo scontro su Bartolozzi: "Non serve l'autorizzazione della Giunta parlamentare" - Per la procura di Roma si tratta di una contestazione che non riguarda un concorso di persone, ma un'ipotesi di reato individuale