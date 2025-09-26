Bologna, 26 settembre 2025 – L’anno scolastico è iniziato, facendo entrare in vigore, di conseguenza, l’orario invernale dei bus. Ecco il primo aggiornamento delle prime due settimane di lavoro, tra interventi di gestione per servire l’utenza scolastica e il monitoraggio della rete. In merito “ai carichi d’utenza – spiega Tper -, al mattino sono emerse alcune criticità tutte gestite". In più “proseguono le verifiche puntuali su tutte le direttrici stradali con particolare attenzione ad alcuni collegamenti nevralgici relativi alle corse in arrivo e transito da San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno – continua l’azienda -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Studenti in ritardo a scuola? Tper in campo per ridurre i disagi a Bologna