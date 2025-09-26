Striscione dell' estrema destra in via Emilia Ovest rimosso dalla Polizia Locale
Nel corso della notte alcune associazioni identitarie che si rifanno all'estrema destra hanno affisso in tutta Italia centinaia di striscioni recanti una sola parola: "Remigrazione". Una iniziativa promossa dal ‘comitato Remigrazione e Riconquista’ che ha toccato anche Modena.Nel modenese, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
