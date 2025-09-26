Street food le multe del Nas | formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute

Sporcizia sui piano di lavoro e altre irregolarità: i carabinieri hanno multato diversi operatori in Emilia Romagna. I controlli hanno riguardato principalmente le violazioni delle norme igienico-sanitarie e la prevenzione dei rischi da botulino alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

street food le multe del nas formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute

Street food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute

street food multe nasStreet food, le multe del Nas: formiche vicino alla friggitrice e piadine scadute - Sporcizia sui piano di lavoro e altre irregolarità: i carabinieri hanno multato diversi operatori in Emilia Romagna. Segnala ilrestodelcarlino.it

street food multe nasControlli sullo street food a Parma, in Val Baganza, Bassa e Appennino. Carenze igieniche sui food truck, , irregolarità e violazioni: multe per oltre 7.500 euro - Nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del NAS di Parma, nelle scorse settima ... Da gazzettadiparma.it

