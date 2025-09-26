Street food Festival organistico e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto di Enno Gröhn alla chiesa delle Grazie per il Festival organistico, la festa al parco della Crotta in Città Alta, la sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, Street Food Market a Treviglio, il Festival della Valtellina a Bottanuco, la Castagna in festa a Sarnico, la sagra dell'uva a Pontida, la sagra della polenta a Valtrighe, Fiato ai libri a Montello, lo spettacolo "Bidibibodibiboo" con Francesco Alberici al Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 26 settembre.

Sirmione Street Food Festival: cibo di strada e musica dal vivo - Sirmione ospita lo Street Food Festival con cibo di strada e musica dal vivo, un evento ricco di sapori e divertimento. Si legge su gardanotizie.it

Street food festival: arriva un goloso tour all’aperto per assaporare Il cibo di strada made in italy - Ebbene sì sono tornati i grandi eventi open air nel piazzale dinanzi il punto vendita di Ostiense. romatoday.it scrive