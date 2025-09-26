Streaming illegale grande operazione contro le IPTV | la struttura controllava il 70% del mercato pirata
La Polizia Postale ha smantellato un network di IPTV pirata con vertici tra Catania, Roma, Siracusa e Brescia. Otto arresti, profitti stimati in 10 milioni e danni per l’industria oltre 30 milioni al mese. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: streaming - illegale
DAZN e ACE smantellano Calcio, sito di streaming illegale più popolare in Italia
DAZN fa chiudere il sito illegale di calcio in streaming più famoso d’Italia “per proteggere i tifosi”
Ace e Dazn fanno chiudere Calcio, sito illegale di streaming sportivo da 123 milioni di visite
Maxi operazione Gotha 2 anti-iptv: otto arresti tra Italia ed estero per streaming illegale - X Vai su X
Accesso alle Pay-tv, sgominato il vertice del mercato illegale italiano. Otto gli arresti su disposizione della Procura di Catania: la banda copriva il 70% dello streaming. - facebook.com Vai su Facebook
Operazione Gotha 2 anti-pirateria: colpito il 70% dello streaming illegale in Italia - IPTV Gotha 2: danni stimati oltre i 30 milioni di euro mensili per l'industria audiovisiva. Segnala gizchina.it
Streaming illegale, smantellato giro d’affari in Italia da 10 milioni di euro al mese - L’operazione "Gotha 2" ha fatto emergere circa il 70% dello streaming illegale nazionale, che coinvolgeva più di 900. Riporta key4biz.it