La Polizia Postale ha smantellato un network di IPTV pirata con vertici tra Catania, Roma, Siracusa e Brescia. Otto arresti, profitti stimati in 10 milioni e danni per l’industria oltre 30 milioni al mese. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Streaming illegale, grande operazione contro le IPTV: la struttura controllava il 70% del mercato pirata