Streaming illegale grande operazione contro le IPTV | la struttura controllava il 70% del mercato pirata

Dday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Postale ha smantellato un network di IPTV pirata con vertici tra Catania, Roma, Siracusa e Brescia. Otto arresti, profitti stimati in 10 milioni e danni per l’industria oltre 30 milioni al mese. 🔗 Leggi su Dday.it

streaming illegale grande operazione contro le iptv la struttura controllava il 70 del mercato pirata

© Dday.it - Streaming illegale, grande operazione contro le IPTV: la struttura controllava il 70% del mercato pirata

In questa notizia si parla di: streaming - illegale

DAZN e ACE smantellano Calcio, sito di streaming illegale più popolare in Italia

DAZN fa chiudere il sito illegale di calcio in streaming più famoso d’Italia “per proteggere i tifosi”

Ace e Dazn fanno chiudere Calcio, sito illegale di streaming sportivo da 123 milioni di visite

streaming illegale grande operazioneOperazione Gotha 2 anti-pirateria: colpito il 70% dello streaming illegale in Italia - IPTV Gotha 2: danni stimati oltre i 30 milioni di euro mensili per l'industria audiovisiva. Segnala gizchina.it

streaming illegale grande operazioneStreaming illegale, smantellato giro d’affari in Italia da 10 milioni di euro al mese - L’operazione "Gotha 2" ha fatto emergere circa il 70% dello streaming illegale nazionale, che coinvolgeva più di 900. Riporta key4biz.it

Cerca Video su questo argomento: Streaming Illegale Grande Operazione