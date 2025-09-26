Straordinario fossile di rettile preistorico trovato in Svizzera | il lariosauro ha ancora la pelle

Il fossile di un lariosauro di 240 milioni di anni è stato trovato in un sito paleontologico tra la Svizzera e l'Italia. Il reperto del rettile acquatico, vissuto nel Triassico medio, è in un eccellente stato di conservazione: la pelle è praticamente presente su tutto il corpo e ne mostra la forma. Cosa hanno scoperto gli scienziati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

