Stranieri cercano di prelevare un bimbo all' asilo | choc a Roma
Paura in un asilo di Roma, dove una coppia di stranieri, finti parenti di un piccolo alunno, ha chiesto di poterlo prelevare e portare via prima dell'orario della conclusione delle attività didattiche: per fortuna i sospetti destati fin da subito dai due hanno spinto la coordinatrice pedagogica a intervenire per approfondire la questione, cosa che li ha convinti a desistere e ad allontanarsi rapidamente dal posto. Stando a quanto riferito dalle autorità, che hanno raccolto la denuncia del corpo docente dell'istituto, i fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, giovedì 25 settembre, in una scuola comunale dell'infanzia sita nel quartiere romano di Montesacro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
