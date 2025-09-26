Stranger Things Duffer Brothers | Siamo finiti a fare una serie anche se la tv non ci ha mai interessato

Parlando del futuro di Stranger Things e della loro carriera, i creatori della popolare serie Netflix hanno confessato che il loro vero sogno è fare cinema. In attesa del gran finale di Stranger Things, i Duffer Brothers sono stati protagonisti di un lungo incontro tenutosi nell'ambito del Variety's Entertainment and Technology Summit, in programma a Los Angeles, nel corso del quale hanno confessato che il loro vero sogno è sempre stato fare cinema. "Non vogliamo diventare prolifici come Bad Robot" ha spiegato Matt Duffer, citando la compagnia produttiva di J.J. Abrams. "Ross e io non siamo in grado di destreggiarci tra così tante cose. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

