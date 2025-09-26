Strage di Viareggio pubblicate le motivazioni Pene confermate perché proporzionate alla tragedia

Viareggio, 26 settembre 2025 – “L’attività economica merita tutela, ma questa tutela non può prevalere sulla tutela delle persone, dell’integrità fisica e dei beni di una moltitudine di cittadini”. E’ questo il passaggio chiave delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello Ter sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 che sono state pubblicate ieri a quattro mesi esatti dalla sentenza. Una sentenza che, come si ricorderà aveva confermato le medesime pene per tutti i 13 imputati (anzi 12 perché per uno di loro, Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, la sentenza era già passata in giudicato). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage di Viareggio, pubblicate le motivazioni, “Pene confermate perché proporzionate alla tragedia”

In questa notizia si parla di: strage - viareggio

Strage di Viareggio: le motivazioni delle 12 condanne. “Sanzioni adeguate alla gravità”

Giovedì 29 Giugno, 14° anniversario della strage ferroviaria di Viareggio l’Associazione il Mondo che Vorrei invita tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative in programma: - Ore 11.00: Santa Messa celebrata da Monsignor Michelangelo Giannotti presso - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Viareggio, pubblicate le motivazioni, “Pene confermate perché proporzionate alla tragedia” - In 32 pagine i giudici della Corte d’Appello Ter sciolgono le riserve sulle condanne. Segnala lanazione.it

Strage di Viareggio, ecco perché la riduzione della pena è stata minima - Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 27 maggio 2025 la Corte di Appello di Firenze ha quantificato la riduzione della pena per le persone condannate per la Strage di V ... Secondo noitv.it