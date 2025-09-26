Stp | Miglioreranno il trasporto e le condizioni di vita dei dipendenti

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre al trasporto, migliorerà anche la vita dei dipendenti. Lo ha assicurato la presidente della Stp Brindisi, Alessandra Cursi, nel corso di un incontro con la stampa e con i sindacati che si è svolto stamattina (venerdì 26 settembre) presso la sede della Società di trasporto pubblico, per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miglioreranno - trasporto

Bari, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico l'8 novembre: aderiscono Amtab, Stp, Fal, Fse. "A rischio anche fasce orarie di garanzia" - Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico a Bari come nelle altre città italiane, venerdì 8 novembre, indetto dai sindacati Filt- Da bari.repubblica.it

Stp: la pagina social Trasporto pubblico a Brindisi è falsa - "La pagina Facebook 'Trasporto pubblico a Brindisi', attualmente in rete, non ha alcun collegamento con la Stp Brindisi Spa". rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stp Miglioreranno Trasporto Condizioni