Storm degli x-men diventa ufficialmente una dea marvel
Il mondo dei fumetti Marvel continua a sorprendere per la sua capacità di elevare personaggi iconici a livelli di potenza straordinari. Tra questi, Storm si distingue come una delle figure più potenti e reverenziate dell’intero multiverso. La sua evoluzione da mutante con il controllo del clima a vera e propria divinità cosmica rappresenta un elemento di grande interesse per gli appassionati e gli studiosi del settore. la potenza di storm: una dea tra i miti del multiverso. Nel corso degli anni, Ororo Munroe, conosciuta come Storm, ha consolidato il suo status di mutante Omega con capacità eccezionali sulla manipolazione atmosferica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: storm - diventa
Un sogno che diventa realtà, fotogramma dopo fotogramma... Pietro e Alessandra Wedding Film - Albatros Studio Fotografi - facebook.com Vai su Facebook