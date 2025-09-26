storm degli x men diventa ufficialmente una dea marvel

Il mondo dei fumetti Marvel continua a sorprendere per la sua capacità di elevare personaggi iconici a livelli di potenza straordinari. Tra questi, Storm si distingue come una delle figure più potenti e reverenziate dell’intero multiverso. La sua evoluzione da mutante con il controllo del clima a vera e propria divinità cosmica rappresenta un elemento di grande interesse per gli appassionati e gli studiosi del settore. la potenza di storm: una dea tra i miti del multiverso. Nel corso degli anni, Ororo Munroe, conosciuta come Storm, ha consolidato il suo status di mutante Omega con capacità eccezionali sulla manipolazione atmosferica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

