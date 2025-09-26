Se ci sono due mondi che sembrano tanto distanti, questi sono l’arte e la scienza. Ma solo a un primo sguardo, e nemmeno attento. Da sempre, infatti, l’arte è scienza. Ed è proprio quando il teatro accoglie la scienza e le sfide sul futuro che il pubblico comincia ad emozionarsi. È da queste premesse che torna, alla sua seconda edizione, ’Planetaria. Storie che parlano al futuro’, la rassegna di tre giorni che da oggi a domenica mette al centro l’ambiente. A dirigere il festival c’è l’attore ed ex direttore artistico di Teatro della Toscana Stefano Accorsi, che spiega: "Quest’anno ci immaginiamo cosa può succedere tra cento anni se si ascolta o non si ascolta la scienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storie che parlano al futuro. Torna Planetaria di Accorsi