Stop alle armi nucleari | il 26 settembre più che mai un impegno globale per la pace!

Il 26 settembre si celebra una ricorrenza fondamentale per la sicurezza globale: la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Stop alle armi nucleari: il 26 settembre più che mai un impegno globale per la pace!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meloni annuncia lo stop alle armi verso Israele, ma l’Italia resta un nodo nei traffici militari e nei transiti di materiali esplosivi. Di Carlo Marsilli, con le interviste a Linda Maggiori, Emilio Parisini, Carlo Tombola e Stefania Maurizi - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. #Trump parlerà alla #Knesset #10ottobre #Hamas #Egitto #pace #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Eliminazione armi nucleari: stop da Croce Rossa e Anci. Diodati (Cri), “loro presenza rischio per la vita di milioni di persone” - “Oggi, 26 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Da agensir.it

Il Papa per Giornata della pace:Disarmo e stop armi nucleari - un appello in favore del disarmo, nonché della proibizione e dell'abolizione delle armi nucleari: la deterrenza nucleare e la ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Testate nucleari, chi ha l'arsenale maggiore: la Russia spaventa l'Occidente, ma non gli Usa. L'Italia? Prigioniera del paradosso - L’Unione Europea, pur non essendo un attore nucleare diretto, gioca un ruolo importante nel promuovere la stabilità e la sicurezza globale attraverso il dialogo multilaterale e il sostegno al disarmo. Da leggo.it