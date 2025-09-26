Stop alle armi nucleari | il 26 settembre più che mai un impegno globale per la pace!

Il 26 settembre si celebra una ricorrenza fondamentale per la sicurezza globale: la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Stop alle armi nucleari: il 26 settembre più che mai un impegno globale per la pace!

In questa notizia si parla di: stop - armi

Container con esplosivi per Israele bloccati: “Stop armi in transito”. Il sindaco di Ravenna: è un dovere

Gaza, Brasile sanziona Israele, stop all'invio di armi a Tel Aviv: "Davanti al genocidio non tolleriamo l'impunità del regime"

Usa, senatori democratici contrari a vendita di armi a Israele con 70 voti, solo 24 i favorevoli: “Stop a sofferenza di civili innocenti”

Meloni annuncia lo stop alle armi verso Israele, ma l’Italia resta un nodo nei traffici militari e nei transiti di materiali esplosivi. Di Carlo Marsilli, con le interviste a Linda Maggiori, Emilio Parisini, Carlo Tombola e Stefania Maurizi Vai su Facebook

#TG2000 - #Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. #Trump parlerà alla #Knesset #10ottobre #Hamas #Egitto #pace #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Eliminazione armi nucleari: stop da Croce Rossa e Anci. Diodati (Cri), “loro presenza rischio per la vita di milioni di persone” - “Oggi, 26 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Secondo agensir.it

Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari: ci sono oltre 12mila testate nel mondo - Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele sono i paesi che possiedono armi nucleari, per il 90% sono di Mosca e Washington. Si legge su vanityfair.it