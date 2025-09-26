Stop alle armi nucleari | il 26 settembre più che mai un impegno globale per la pace!

Il 26 settembre si celebra una ricorrenza fondamentale per la sicurezza globale: la Giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari.

Il Papa per Giornata della pace:Disarmo e stop armi nucleari - un appello in favore del disarmo, nonché della proibizione e dell'abolizione delle armi nucleari: la deterrenza nucleare e la ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari: ci sono oltre 12mila testate nel mondo - Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele sono i paesi che possiedono armi nucleari, per il 90% sono di Mosca e Washington. Riporta vanityfair.it