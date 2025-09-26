Sto sul ca**o a un sacco di persone risulto antipatico al più buono di tutti | Fazio Sanremo? Le mestruazioni della tv | Alessandro Cattelan ironia e show a Milano

“Ogni verità è diventata anche un po’ la sua copia e ogni emozione funziona anche se simulata”. Ormai ci sono soltanto numeri. Zero e uno”. Una critica alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. O meglio, un’indagine sulle contraddizioni del modo in cui le usiamo. È il nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan, “Benvenuto nell’AI”, portato in scena ieri, 25 settembre, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Un one man show di circa un’ora e venti durante cui il conduttore piemontese dialoga con un’assistente vocale e racconta aneddoti di vita personale. Ma soprattutto, sempre con ironia, invita a riflettere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

