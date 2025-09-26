Sto bene con mia moglie del resto non mi interessa | Brooklyn Beckham parla per la prima volta del rapporto complicato con i genitori David e Victoria

Negli ultimi mesi si sono intensificate le indiscrezioni su una frattura all’interno della famiglia Beckham, con al centro il rapporto tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori David e Victoria. Inoltre, sullo sfondo della questione, ci sarebbe la moglie di Brooklyn, Nicola Pelz. A margine della partita All-Star della Ryder Cup a New York, il ventiseienne primogenito ha per la prima volta commentato la situazione, adottando toni distaccati. Raggiunto dal Daily Mail, ha detto: “ Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome. Ci saranno sempre persone che diranno cose negative, ma ho una moglie che mi sostiene molto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

