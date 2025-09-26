Stm | Calenda ' Pistorio grande manager e filantropo ha fatto gran bene alla sua terra'

Roma, 26 set (Adnkronos) - "Pasquale Pistorio è stato un grande manager e filantropo ma soprattutto un grande uomo. Sosteneva che il rapporto tra la retribuzione di un Ceo e di un operaio non dovesse mai superare un tetto che lui per primo ha sempre rispettato. Ha fatto un gran bene alla sua terra ed è stato contemporaneamente un cittadino del mondo. Ricordo le missioni commerciali fatte insieme più di vent'anni fa in India ed in Cina per aprire quei mercati alle pmi italiane. Riposi in pace". Lo dice Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stm: Calenda, 'Pistorio grande manager e filantropo, ha fatto gran bene alla sua terra'

