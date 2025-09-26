Stipendi dipendenti Enti locali 2025 in arrivo una tantum di 2.500 euro
Per i dipendenti pubblici degli Enti locali potrebbe arrivare una tantum da 2.500 euro nei prossimi mesi, oltre ad aumenti degli stipendi fino a 280 euro al mese, se il relativo contratto del triennio 2022-2024 dovesse arrivare velocemente a conclusione e si dovessero intraprendere, altrettanto rapidamente, i tavoli della nuova tornata del rinnovo, quella del 2025-2027. È questa l’ipotesi che si fa avanti dopo le parole di qualche giorno fa del ministro per la Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, che aveva messo al corrente i lavoratori del pubblico impiego della possibilità di anticipare il rinnovo contrattuale del nuovo triennio all’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
