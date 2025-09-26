Stevie Richards | Stephanie McMahon non merita la Hall of Fame

Stephanie McMahon è stata annunciata come la prima introdotta nella WWE Hall of Fame 2026 durante WrestlePalooza la scorsa settimana. Mentre molti fan hanno accolto con entusiasmo la notizia, Stevie Richards ha espresso un’opinione del tutto opposta, dichiarando che Stephanie non merita affatto un posto nella Hall of Fame. Parlando allo  Stevie Richards Show, l’ex wrestler ha spiegato i motivi per cui, a suo avviso, Stephanie non dovrebbe essere inserita. Secondo lui, meriterebbe piuttosto di finire in una  Hall of Shame  (una “Hall della Vergogna” ). Richards ha aggiunto che Shane McMahon meriterebbe molto di più questo riconoscimento, grazie ai suoi grandi match, ai suoi ottimi promo e ai momenti spettacolari che ha regalato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

