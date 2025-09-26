Sterpin | Sebastiano è il mandante dell’omicidio di Liliana
Scintille a Ore 14 Sera tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. L’amico speciale di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022, ha infatti dichiarato che Visintin, marito della donna e attualmente unico indagato nel processo “è sicuramente il mandante” dell’omicidio. I due si sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: sterpin - sebastiano
Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul farmacista: «Lo conosco ma Liliana era socievole, parlava con tutti. Sterpin si vergogni»
Omicidio Liliana Resinovich, la versione di Sebastiano Visintin sul farmacista e le accuse a Claudio Sterpin
Omicidio Liliana Resinovich, la rabbia di Claudio Sterpin per le perquisizioni tardive a Sebastiano Visintin
Sterpin: “Sebastiano è il mandante dell’omicidio di Liliana” https://ift.tt/U9mGOzi https://ift.tt/Kxd2ScV - X Vai su X
Caso Liliana, Claudio Sterpin risponde alle provocazioni di Sebastiano in diretta a #Mattino5 Vai su Facebook
Liliana Resinovich, giallo del cellulare scambiato/ Claudio Sterpin torna all’attacco di Sebastiano Visintin - Tra ospiti Claudio Sterpin, che è andato all'attacco di Sebastiano Visintin ... Secondo ilsussidiario.net
Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Sebastiano non l’ha uccisa ma è stato il suo mandante” - Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, è stato ospite ieri di Estate in Diretta e Pomeriggio Cinque. Come scrive ilsussidiario.net