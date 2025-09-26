Sterpin | Sebastiano è il mandante dell’omicidio di Liliana

Scintille a Ore 14 Sera tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. L’amico speciale di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022, ha infatti dichiarato che Visintin, marito della donna e attualmente unico indagato nel processo “è sicuramente il mandante” dell’omicidio. I due si sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it