Stellantis ferma di nuovo Cassino | nella fabbrica più giorni di stop che di lavoro nel 2025

C’è una fabbrica di Stellantis che racconta più di ogni altra il declino del gruppo in Italia. Lo stabilimento di Cassino, appena otto anni fa tra i più produttivi del gruppo, è ridotto a una scatola semi-vuota a causa dei modelli in produzione – due dei quali risalenti all’ epoca Marchionne – incapaci di generare volumi. Così scarsamente attrattivi per i consumatori che da gennaio a oggi gli operai hanno trascorso più giorni a casa che al lavoro, tradendo la loro stessa funzione. Con gli ultimi 7 giorni di fermo delle linee Montaggio, Lastratura e Verniciatura, vuote da oggi fino a venerdì 3 ottobre compreso, il sito in provincia di Frosinone arriva al poco invidiabile record di un numero di giornate di fermo maggiore di quelle effettivamente trascorse negli impianti, ferie e festivi esclusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

