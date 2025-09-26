Stellantis Bruno | nuovi modelli dimostrano centralità Italia

Milano, 26 set. (askanews) - "Ci fa estremamente piacere essere qui a Torino con tutti i nostri marchi e le novità più importanti. Oggi mostriamo in anteprima nazionale la nuova 500 ibrida che verrà prodotta fra qualche settimana nello stabilimento di Mirafiori qui a Torino. Un altro prodotto in anteprima nazionale molto importante commercialmente e industrialmente per l'Italia è la nuova Jeep Compass, la cui produzione partirà tra qualche mese nello stabilimento di Melfi. Questi sono due esempi concreti che dimostrano la centralità dell'Italia nei piani industriali di Stellantis". Così Antonella Bruno responsabile di Stellantis in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis, Bruno: nuovi modelli dimostrano centralità Italia

In questa notizia si parla di: stellantis - bruno

Bruno (Stellantis), nuovi modelli ribadiscono centralità Italia. Al Salone Auto Torino anteprime della 500 ibrida e Jeep Compass #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

La visita della dott.ssa Antonella Bruno e del team Stellantis segna una tappa fondamentale per Autozeta Concessionarie, con l’ingresso ufficiale di Leapmotor nel gruppo - facebook.com Vai su Facebook

Bruno (Stellantis), nuovi modelli ribadiscono centralità Italia - "Al Salone Auto Torino presentiamo in anteprima nazionale la 500 ibrida, di cui abbiamo aperto gli ordini la settimana scorsa e inizieremo la produzione a Mirafiori, e la nuova Jeep Compass che si aff ... Segnala msn.com

Stellantis, Bruno: nuovi modelli dimostrano centralità Italia - "Ci fa estremamente piacere essere qui a Torino con tutti i nostri marchi e le novità più importanti. libero.it scrive