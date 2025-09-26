Stefano Nazzi ospite del Festival del Buon Vivere presenta l' ultimo libro Predatori

Il Festival del Buon Vivere si avvicina alla sua conclusione con un altro ospite. Sabato 27 settembre, all'auditorium Chiesa di San Giacomo, ci sarà Stefano Nazzi, ideatore e autore di “Indagini” il podcast de Il Post. Nazzi, autore anche di “Il volto del male” (2023), “Canti di guerra” (2024) e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it